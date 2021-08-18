استحداث تخصصات جديدة بالجامعة الهاشمية

الوكيل الإخباري- استحدثت الجامعة الهاشمية تخصصات في مرحلة البكالوريوس ستبدأ هذه البرامج استقبال الطلبة اعتبارا من العام الجامعي 2021 -2022، وهي الأمن السيبراني، وعلم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي.

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ووفقا لبيان صحفي صدر عن الجامعة اليوم الاربعاء فان الطلبة يستطيعون التقدم لهذه البرامج من خلال البرنامج الدولي المفتوح حاليا للتقديم، أو البرنامج الموازي عبر موقع الجامعة الإلكتروني أو من خلال القبول الموحد (التنافس) من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تعتبر هذه البرامج حديثة ومن المتوقع أن يزداد الطلب على خريجها المؤهلين بمرور الوقت بفضل تسارع وتزايد استخدام التقنية الرقمية.



وأكد البيان أن هذه التخصصات تهدف إلى إكساب الطلبة المعرفة النظرية والتطبيقية اللازمة لحماية البرمجيات من مختلف وسائل الاختراق والتخريب، واستخلاص المعلومات من البيانات الضخمة، واستخدام الذكاء الاصطناعي الحديث ما يساعد في فهم المشكلات وحلها، إضافة إلى إعداد خريجين قادرين على تحديد أنواع المخاطر والتهديدات السيبرانية والهجمات الإلكترونية من خلال شبكة الاتصال السلكية واللاسلكية.

