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الثلاثاء، 16-11-2021 08:44 م

بحث التنسيق المشترك بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية

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الوكيل الاخباري - بحث مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين لدى لقائه اليوم الثلاثاء مدير عام هيئة الاعلام المحامي طارق ابو الراغب ومدير عام وكالة الأنباء الاردنية (بترا) الزميل فايق حجازين سبل تعزيز التنسيق المشترك بين المؤسسات الاعلامية والنقابة.

ودعا نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة إلى تكثيف الجهود مع كل المؤسسات الاعلامية للعمل على مواجهة تحديات الإعلام في الأردن، من خلال إجراء حوار وطني ، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالإعلام كرافعة للإصلاح.

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