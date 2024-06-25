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الثلاثاء، 25-06-2024 06:05 م

بحث تحديات وسبل تحسين الواقع المائي في المفرق

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الوكيل الإخباري - ناقش اجتماع عقد في مبنى محافظة المفرق، اليوم الثلاثاء، سبل تحسين الواقع المائي في مناطق المحافظة كافة.

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وقال محافظ المفرق، سلمان النجادا، الذي ترأس الاجتماع، إنه يتوجب العمل على إيجاد حلول ناجعة للنهوض بالواقع المائي في المحافظة الذي يتعرض لضغوط عدة منها ازدياد الطلب على المياه لاسيما في الصيف، واللجوء السوري في المحافظة.


وأضاف أن هذا اللقاء جاء لتسليط الضوء على واقع المياه في المفرق والبحث عن حلول جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه لا سيما في ظل محدودية مصادر المياه.


بدوره، عرض مدير إدارة مياه المفرق المهندس عيد أبو عابد، لمشاريع مائية نفذتها الإدارة بالتشاركية مع مجلس المحافظة لتحسين شبكات المياه وصيانتها واستغلال آبار ارتوازية وصيانة وتركيب خطوط مياه في عدد من المناطق.


وأشار إلى طرح حلول لمواجهة معيقات تواجه الواقع المائي في المفرق، منها إعادة تأهيل آبار ارتوازية لزيادة إنتاجها، وطرح عطاء استئجار آبار ارتوازية خاصة لتعويض النقص الحاصل في المياه.


من جهته، قال مدير إدارة مياه البادية الشمالية الشرقية المهندس احمد الدردور، إن من أبرز تحديات الوضع المائي في البادية الشمالية الشرقية، انخفاض مستوى منسوب الآبار الجوفية.


بدوره، أكد مدير زراعة المفرق المهندس مجدي العمر، أهمية مشروع آبار تجميع مياه الأمطار في تحسين الوضع المائي للمستفيدين من المشروع، مشيرا إلى أن عدد آبار تجميع الأمطار بلغ 150 في مختلف مناطق المحافظة.


من جهتهم، أشار نائب رئيس وأعضاء مجلس محافظة المفرق إلى دور المجلس في تنفيذ مشاريع مائية من خلال موازنة المجلس بالتشاركية والتعاون مع مديريتي إدارة مياه المفرق والبادية الشمالية الشرقية.


وطالب رؤساء بلديات السماح للبلديات بحفر آبار ارتوازية جديدة ما يسهم في إيجاد حلول لتحسين الوضع المائي في المحافظة، مطالبين بزيادة مشاريع السدود والحفائر الترابية للاستفادة من مياه الأمطار.

 




 

 


 

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