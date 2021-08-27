بحث تفعيل اتفاقية الشراكة بين الأردن وبريطانيا

الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مع السفيرة البريطانية لدى المملكة بريجيت بريند آليات تفعيل اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية الموقعة 5 تشرين أول 2019 والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار الماضي .





ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، جرى التأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين لتعزيز وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، على نحو يساهم في الارتقاء في حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين بما يرقى لتطلعات حكومتي البلدين.

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وجرى التأكيد على أهمية وضع خطة مشتركة لتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى سوقي البلدين وتحفيز إقامة الاستثمارات المشتركة. وتم الاتفاق خلال اللقاء على السير في إجراءات عقد اجتماعات لجنة الشراكة الأردنية البريطانية في أقرب وقت ممكن، وتشكيل فرق عمل متخصصة في الموضوعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك ووفقاً للأولويات الوطنية لكلا البلدين.



وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى المملكة المتحدة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري نحو 8ر11 مليون دولار أميركي بزيادة مقدارها 31 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.