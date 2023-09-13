بحث سبل النهوض بقطاع تجارة وصناعة الأثاث المحلي

الوكيل الإخباري - بحث تجار ومصنّعو الأثاث، اليوم الأربعاء، سبل النهوض بالقطاع ودعمه، وأهمية الاتحاد تحت مظلة نقابة تجار ومصنّعي الأثاث، بهدف إيصال مشاكلهم إلى صناع القرار.

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وناقش الاجتماع آليات الحد من البيع بسعر التكلفة وتفعيل قانون المنافسة، لما يلحقه هذا النوع من البيع بأضرار لبقية التجار، بالإضافة إلى كيفية تحقيق العدالة ما بين المنتج المحلي والمستورد، من حيث الرسوم، بما يشجع الصناعة المحلية والمستهلك ويحمي التجار.



وقال النقيب أحمد الجنيدي، إن القطاع مهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ما يستدعي دعمه لرفع مستوى الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج وتخفيض نسب البطالة.



وناقش المجتمعون، آليات تشديد الرقابة وتقييد الاستيراد الفردي وتفعيل دور النقابة الإعلامي والترويجي، وإقامة المعارض في الداخل والخارج وسلبيات الضريبة المضافة وأسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج وقلة العمالة المتخصصة.