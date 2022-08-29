الثلاثاء 30-08-2022
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وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا
ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين
يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة
الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مقابلة مع المدير التنفيذي لشركة إم جي محمد شاهين وأسطورة الدريفت وبطل الراليات عبدو فغالي، للحديث عن سيارة إم جي GT ضمن فعالية ريد بُل كار بارك دريفت
سكوتر ياماها "XMAX 300" يصل إلى الأردن وهو جاهز للانطلاق على طرقاته بمتانة وفخامة
HUAWEI MateBook D 16: حاسوب محمول خفيف الوزن بأداء عالٍ قريبًا في الأردن
الانطلاق إلى العالمية مع BTS: سامسونج تطلق عملاً موسيقياً عالمياً في جالكسي Unpacked 2022
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كورونا
الصحة العالمية.. طفرات جديدة من فيروس كورونا ستظهر قريبا
اخر تطورات كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 600 مليون