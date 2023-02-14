بدء أعمال صيانة طريق وادي الريان الكريمّة بالأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - باشر مكتب أشغال لواء الأغوار الشمالية، غربي إربد، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة، اليوم الثلاثاء، أعمال صيانة وخلطة أسفلتية لطريق وادي الريان/ الكريمَّة.



وقالت مدير أشغال محافظة إربد، المهندسة رحاب العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أعمال الصيانة تشمل عمل خلطة اسفلتية لمواقع الحفر والاهتراءات المنتشرة على امتداد جسم الطريق البالغ مسافته 13 كيلو مترا.



وبينت أن صيانة الطريق تأتي لحاجته الفعلية لحلول مرحلية إلى حين توفر إمكانية إدراجه مستقبلاً ضمن المشاريع المركزية لوزارة الأشغال العامة؛ بهدف توسعته وإعادة تأهيله بالكامل.

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