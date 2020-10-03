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بدء التسوق في المناطق المعزولة بالزرقاء

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السبت، 03-10-2020 07:57 ص

إجراءات مشددة

بدء التسوق في المناطق المعزولة بالزرقاء

زر
أحد شوارع الزرقاء - أرشيفية


الوكيل الإخباري- يبدأ المواطنون في المناطق المعزولة في محافظة الزرقاء بالتسوّق اليوم السبت ، من الساعة (8) صباحا وحتى ( 2) ظهرا، وذلك مشيا على الأقدام ، بحسب قرار حكومي سابق ، نتيجة لاكتشاف إصابات بفيروس كورونا في عدد من المناطق.

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ومن جهته أكد رئيس بلدية الزرقاء ، المهندس عماد المومني - في وقت سابق -  على تشديد الرقابة على المنشآت ، خلال فترة السماح لهم ببيع المواد التموينية والخبز في منطقة الحجر الشامل بالزرقاء الجديدة وحي البتراوي.

 

وكان المومني ، اوعز لمراقبي البلدية بالتشديد على اصحاب المحلات التجارية بالالتزام بأوامر الدفاع بتطبيق اسس التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات.

وشدد ، على اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين وغير الملتزمين.

واهاب المومني بالمواطنين بعدم التهافت على شراء المواد التموينية والالتزام بأوامر الدفاع حرصا على سلامتهم وتجنبا لانتشار فيروس كورونا.

 

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