بدء التسوق في المناطق المعزولة بالزرقاء

الوكيل الإخباري- يبدأ المواطنون في المناطق المعزولة في محافظة الزرقاء بالتسوّق اليوم السبت ، من الساعة (8) صباحا وحتى ( 2) ظهرا، وذلك مشيا على الأقدام ، بحسب قرار حكومي سابق ، نتيجة لاكتشاف إصابات بفيروس كورونا في عدد من المناطق.

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ومن جهته أكد رئيس بلدية الزرقاء ، المهندس عماد المومني - في وقت سابق - على تشديد الرقابة على المنشآت ، خلال فترة السماح لهم ببيع المواد التموينية والخبز في منطقة الحجر الشامل بالزرقاء الجديدة وحي البتراوي.

وكان المومني ، اوعز لمراقبي البلدية بالتشديد على اصحاب المحلات التجارية بالالتزام بأوامر الدفاع بتطبيق اسس التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات.



وشدد ، على اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين وغير الملتزمين.



واهاب المومني بالمواطنين بعدم التهافت على شراء المواد التموينية والالتزام بأوامر الدفاع حرصا على سلامتهم وتجنبا لانتشار فيروس كورونا.

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