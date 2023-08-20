بدء العام الدراسي بالمدارس الحكومية اليوم

الوكيل الاخباري -

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يتوجه اليوم الأحد، قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث والثقافة العسكرية إلى صفوفهم الدراسية إيذانا ًببدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن هذا العدد من الطلبة موزع على قرابة 4271 مدرسة منها 4062 مدرسة في وزارة التربية.وأكدت في تصريحات سابقة أنه تم تسليم الوزارة 21 مدرسة جديدة مع بدء العام الدراسي الجديد والتي تشمل 350 غرفة صفية بالإضافة إلى مرافق إدارية و 20 غرفة رياض أطفال .وأضافت الوزارة أنها استكملت جميع الإجراءات المتعلقة باستقبال الطلبة من حيث توريد الكتب المدرسية وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس.وسيبدأ دوام الطلبة في المدارس الحكوميَّة، لجميع الفروع من طلبة الفروع الأكاديمية للصفوف من (10 – 12)، إضافة إلى دوام طلبة الفروع المهنيَّة (BTEC) في المدارس الحكوميَّة، بحسب الوزارة، في حين أن طلبة المدارس الخاصة يبدأ دوام مدارسهم في 3 أيلول المقبل.