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السبت، 05-08-2023 11:41 ص

التربية: الانتهاء من تصحيح مبحثي الرياضيات واللغة الإنجليزية في امتحان "التوجيهي" اليوم

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، السبت، إن عمليات التصحيح لمبحثي الرياضيات بورقتيه الأولى والثانية واللغة الإنجليزية في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" ستنتهي اليوم.

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وأوضح كنانة ، إن "عمليات التصحيح لم تتم بعد، وتجري حاليا على قدم وساق ووفق الخطة الزمنية المعدة لذلك دون أي تأخير".


وقال إن "جميع مراكز التصحيح في الميدان أنهت تصحيح إجابات الطلبة على الأسئلة المقالية في المباحث الثلاثة التي تجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية وهي اللغة العربية مشترك واللغة الانجليزية مشترك والرياضيات بورقتيه الأولى والثانية".


وأكد "الانتهاء من تصحيح مباحث التربية الإسلامية واللغة العربية وعلوم الأرض والعلوم الإسلامية والنظم الاسلامية والرسم الصناعي".


وتوقع كنانة إعلان نتائج "التوجيهي" في النصف الثاني من الشهر الحالي، على أن يحدد الموعد المحدد خلال الأيام المقبلة.


 




 

 


 

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