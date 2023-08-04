وفاة طالبة بالصف الثاني والتربية تنعاها

الوكيل الإخباري - نعت وزارة التربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة، الطالبة (زين ماهر صالح العلي)، من الصف الثاني الأساسي في مدرسة كفررحتا الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد.

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وعم الحزن على مواقع التواصل لوفاة الطفلة.



ونعى والدها ماهر العقاب فلذة كبده وقال عبر صفحته على فيسبوك: قلبي وفلذة كبدي زين في ذمة الله.. الدفن بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد كفررحتا القديم وتقبل التعازي في المنزل بعد صلاة العصر. يوميا. كسرتي قلبي ياعمري. انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".