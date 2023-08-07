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الإثنين، 07-08-2023 08:49 ص

التربية: 21 مدرسة جديدة بـ 350 غرفة صفية العام الدراسي القادم

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الوكيل الاخباري - رصد 
كشف مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم المهندس عصام أبو أحمدة عن خطة لإستلام الوزارة 21 مدرسة جديدة مع بدء العام الدراسي الجديد . 

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وأكد أبو أحمدة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين أن المدارس الجديدة تشمل 350 غرفة صفية بالإضافة إلى مرافق إدارية و 20 غرفة رياض أطفال .


ولفت أنه تم إجراء صيانة شاملة لـ 325 مدرسة بقيمة 5 مليون دينار منذ بداية العام الحالي .


وبشأن الإضافات على المدارس أشار أنه تم العمل على 16 إضافة غرفة صفية بمحصلة 116 غرفة صفية و5 غرف رياض أطفال.


وختم انه تم انشاء 16 مبنى حديث لرياض الأطفال بمجموع 49 غرفة صفية تدريسية بالإضافة إلى مرافق مخصصة للأطفال.


 




 

 


 

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