بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة العقبة

الوكيل الاخباري - افتتحت إدارة البحث الجنائي فرع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة العقبة حيث باشر الفرع استقبال الشكاوى في الفرع الكائن في قسم بحث جنائي العقبة - الوسط التجاري.
و تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها مديرية الامن العام لمكافحة الجرائم الالكترونية و لتطوير الخدمات الأمنية وسرعة الاستجابة للحوادث الالكترونية والتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة بأقل جهد وأسرع وقت.
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