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الأربعاء، 07-09-2022 12:27 م

بدء الفصل الدراسي في مدرسة فرصتي للتعلم في مستشفى الملكة رانيا للأطفال

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الوكيل الاخباري- باشرت مدرسة فرصتي للتعلم في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال، اليوم الثلاثاء، باستقبال طلابها من اطفال المرضى للفصل الاول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بحضور مدير المستشفى العميد الطبيب حسين الخريشا ومسؤولة التمريض المقدم اسماء العمر.

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ويأتي برنامج مدرسة فرصتي للتعلم لمنح المرضى الصغار فرصة لمواصلة تعليمهم ودراستهم في حين خضوعهم للعلاج، من الذين يمكثون فترات طويلة داخل المستشفى والمنقطعين عن مدارسهم.


يشار الى ان مدرسة فرصتي للتعلم تعمل تحت اشراف مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات التابعه لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.


وفي نهاية الحفل قام مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال العميد الطبيب حسين الخريشا بتوزيع الكتب المدرسية والهدايا على الطلاب.

 

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