الخميس 24-06-2021
الوكيل الاخباري

أبو قديس يتفقد سير إجراءات عملية تقديم امتحان التوجيهي

تعميم حكومي هام - وثائق

الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

مستوطنون يقتحمون ' الأقصى '

المملكة توقع اتفاقية صحية مع فلسطين لتعزيز القطاع

بدء تعطل مواقع التواصل في كافة المناطق المحيطة بمراكز 'التوجيهي'

مدرسة في الزرقاء تستقبل طلبة التوجيهي بالورد.. صور

وفيات الخميس 24/6/2021

أسعار الذهب الخميس 24/6/2021

500 فرصة عمل للأردنيين

الخميس، 24-06-2021 10:19 ص

بدء تعطل مواقع التواصل في كافة المناطق المحيطة بمراكز 'التوجيهي'

c27b9509ac9393ba1e384e836d28b255


الوكيل الإخباري - بدأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقف في بعض محافظات ومناطق الأردن، لمنع الغش بالتوجيهي، بالتزامن مع بدء أول امتحان لهم الخميس في تمام الساعة العاشرة.

اضافة اعلان

 

وأكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه حفاظاً على نزاهة التوجيهي الذي يعتبر مصلحة وطنية عليا وأساس العملية التعليمية والأكاديمية، ولضرورة أن تعكس النتائج قدرات الطلاب من خلال تحقيق العدالة والشفافية، وكخطوة احترازية لمنع الغش أو تسريب أسئلة الامتحانات، فقد قامت الهيئة بمخاطبة شركات الاتصالات المتنقلة لغايات حجب كافة التطبيقات التي تؤثر على سير الامتحانات تحقيقاً للعدالة ولمصداقية النتائج وذلك اعتباراً من 24/6/2021 ولغاية 15/7/2021 في كافة مدارس المملكة التي سيتم عقد الامتحانات فيها وخلال فترة الامتحانات فقط.

كما تشير الهيئة أن الحجب يتم قبل دقائق قليلة من بدء الامتحانات وينتهي بعدها بقليل، كما تؤكد الهيئة أنه ونتيجة لطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج منطقة المدارس ولكنها بطبيعتها مؤقتة وتتم لتحقيق الغاية منها، كما تشير الهيئة بأن قرار الحجب قد تم بالتنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم والهيئة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
719b7397-9c6a-48e5-8ccf-50b4f9176ed7

أبو قديس يتفقد سير إجراءات عملية تقديم امتحان التوجيهي

عدي

تعميم حكومي هام - وثائق

19_2020-637447679908836558-883

الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

الصحة

المملكة توقع اتفاقية صحية مع فلسطين لتعزيز القطاع

60d428df0a961

مدرسة في الزرقاء تستقبل طلبة التوجيهي بالورد.. صور

فرص-عمل

500 فرصة عمل للأردنيين

أخبار متعلقة
ابو قديس

وزير التربية : حجب تطبيقات التراسل لتحقيق العدالة بين الطلبة

1202130191637773565410

3 محافظات اردنية بلا إصابات كورونا - اسماء

5202127192851251253035

إدارة الأزمات تحذر من اعلان مضلل على مواقع التواصل الاجتماعي

الهواري

وزير الصحة : المستشفيات في أفضل حال

907c593c-cfda-474e-af93-23ea3a494fb7

الهواري : من المبكر الحديث عن خلع الكمامة في الأردن

1 (22)

شاهد فيديو صادم في اربد .. على مكتب وزير الصحة !