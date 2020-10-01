بدء تقديم طلبات الانتقال من تخصص لاخر ومن جامعة لاخرى

الوكيل الاخباري -

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اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعلـــيم العــــالي والبــحث العــلمي بأن عملية تقــديم طلــبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى ستبدأ اعتــباراً من مــســاء اليــوم الخميس الموافق 1 / 10 / 2020 ، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 5 / 10 / 2020 ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة ، علماً بأن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية لعام 2020 فقط ، والذين تم ترشيحهم للقبول في قائمة القبول الموحد التي أٌعلنت قبل يومين إضافةً إلى الذين تم ترشيحهم للقبول ضمن قائمة إساءة الإختيار التي أٌعلنت اليوم .وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالإنتقال إليه ، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد انتهاء عملية التقديم .وعلى الطالب استخدام نفس البيانات ( رمز المستخدم ، الرمز السري ) التي حصل عليها برسالة نصية على الهاتف الخلوي عند شراء طلب الإلتحاق لأول مرة .