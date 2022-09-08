بدء تقديم طلبات المنح والبعثات الخارجية إلكترونيا اليوم

الوكيل الاخباري - تبدأ الخميس، عملية تقديم الطلبات الإلكترونية، للاستفادة من المنح والبعثات الخارجية للعام الجامعي 2022 / 2023، وتستمر حتى مساء الاثنين المقبل، وفق مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وقالت في بيان صحفي: الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2022 والتكميلية للعام 2021 في الفرع العلمي والفرع العلمي / الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي 2022 فقط بمعدل لا يقل عن 85%، والراغبين بالاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية والأجنبية بأن عملية تقديم الطلبات، ستبدأ الخميس ولغاية الساعة 12 ليلاً من الاثنين المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.



ووجهت الوزارة الطلبة إلى الآتي:



1. ضرورة الاطلاع على التفاصيل والإرشادات الخاصة بالمنح الخارجية للعام الجامعي 2022 / 2023 والموجودة على موقع مديرية البعثات من خلال الرابط الآتي www.dsamohe.gov.jo، التي تتضمن شروط الوزارة وشروط الدول المانحة، وعدد المنح وتوزيعها على التخصصات والدول وتشمل كلا من (مصر، المغرب، تونس، أرمينيا، رومانيا)، إضافةً إلى الامتيازات التي تقدمها الدولة المانحة، والوزارة، والكلف التي يتحملها الطالب.



2. يُعتمد معدل الثانوية العامة والألوية الجغرافية وعددها (51) لواء والألوية الاعتبارية وعددها (3) ألوية (التعليم الخاص – الشهادات الأجنبية من داخل المملكة – الشهادات الأجنبية من خارج المملكة) كأساس لعملية التنافس.



3. تم توزيع وتحديد أعداد المنح لكل لواء عن طريق احتساب الأهمية النسبية لعدد الطلبة الحاصلين على معدل 85% فأعلى في كل لواء بالمقارنة مع إجمالي عدد الطلبة في جميع الألوية، حيث يمكن للطالب عند الدخول إلى برمجية تقديم الطلب التعرف على الدول والتخصصات التي يحق له المنافسة عليها في لوائه.



4. جميع الوثائق المطلوبة من الطالب (وثائق الملف الشخصي / وثائق الدولة) تقدم من الطالب المرشح بشكل نهائي ولا يطلب من الطالب تحضير أي وثيقة قبل الترشيح النهائي باستثناء وثيقة المعادلة للشهادات غير الأردنية.



5. ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعلان أسماء الطلبة المرشحين لهذه المنح بعد إعلان قائمة القبول الموحد حيث سيتم استثناء أي طالب يتم ترشيحه للقبول في التخصص نفسه في إحدى الجامعات الأردنية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.



6. سواء كان قرار الطالب بالقبول أو الرفض للمنحة المرشح لها فلن يتم ترشيحه لأي منحة خارجية أخرى حتى في حال استنكاف طالب من اللواء نفسه.



7. تؤكد الوزارة بأن عملية الترشيح وإعلان أسماء الطلبة المرشحين يتم وفقاً لأعلى معايير الشفافية، وذلك من خلال نظام إلكتروني وبدون أي تدخل بشري حيث يمكن لكل طالب أن يطلع على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم في اللواء نفسه الذي ينافس فيه.



8. يتحمل الطالب مسؤولية صحة بيانات الاتصال المدخلة (رقم الهاتف/البريد الإلكتروني).



9. على الطالب التقدم بالطلب من خلال جهاز الحاسوب، ولا يمكن التقدم من خلال الهاتف.

