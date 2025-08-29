"المكتبة الوطنية" تستضيف أمسية شعرية بعنوان "رواق الشعر

وشارك في الأمسية التي نظمت بالتعاون مع اتحاد الكتاب الأردنيين، نخبة من الشعراء رهف عطيه وإسراء محمود وعبد الباسط الكيالي وصائب القاضي وبديع رباح ومصطفى المبيضين واحمد الريماوي
وقدّموا قراءات شعرية عكست ثراء التجربة الإبداعية، وأكدت حضور الكلمة في ترسيخ الهوية الثقافية الأردنية.
كما قدّم الشعراء المشاركون، قصائد تنوّعت موضوعاتها بين التغني بحب الوطن والاعتزاز بقيادته الهاشمية المظفّرة، والإشادة ببطولات الجيش العربي وتضحياته، واستحضار صفحات مضيئة من تاريخ الأردن.
وأدار الأمسية الشاعر عليان العدوان، حيث استعرض في كلمته أهداف المهرجان المتمثلة في دعم الحركة الثقافية والأدبية، وإتاحة مساحة للإبداع الشعري، وتعزيز الحضور الأردني على الساحة الثقافية العربية والدولية.
