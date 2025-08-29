الجمعة 2025-08-29 11:27 م
 

"المكتبة الوطنية" تستضيف أمسية شعرية بعنوان "رواق الشعر

ت
جانب من الأمسية
 
الجمعة، 29-08-2025 10:21 م

الوكيل الإخباري- استضافت دائرة المكتبة الوطنية مساء اليوم الجمعة، أمسية شعرية بعنوان "رواق الشعر"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون في دورته الحادية والثلاثين، وبرعاية الشريفة بدور بنت عبد الإله مديرةً مهرجان شبيبً.

وشارك في الأمسية التي نظمت بالتعاون مع اتحاد الكتاب الأردنيين، نخبة من الشعراء رهف عطيه وإسراء محمود وعبد الباسط الكيالي وصائب القاضي وبديع رباح ومصطفى المبيضين واحمد الريماوي
وقدّموا قراءات شعرية عكست ثراء التجربة الإبداعية، وأكدت حضور الكلمة في ترسيخ الهوية الثقافية الأردنية.


كما قدّم الشعراء المشاركون، قصائد تنوّعت موضوعاتها بين التغني بحب الوطن والاعتزاز بقيادته الهاشمية المظفّرة، والإشادة ببطولات الجيش العربي وتضحياته، واستحضار صفحات مضيئة من تاريخ الأردن.


وأدار الأمسية الشاعر عليان العدوان، حيث استعرض في كلمته أهداف المهرجان المتمثلة في دعم الحركة الثقافية والأدبية، وإتاحة مساحة للإبداع الشعري، وتعزيز الحضور الأردني على الساحة الثقافية العربية والدولية.

 
 
