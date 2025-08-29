"المكتبة الوطنية" تستضيف أمسية شعرية بعنوان "رواق الشعر

الوكيل الإخباري- استضافت دائرة المكتبة الوطنية مساء اليوم الجمعة، أمسية شعرية بعنوان "رواق الشعر"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون في دورته الحادية والثلاثين، وبرعاية الشريفة بدور بنت عبد الإله مديرةً مهرجان شبيبً.

اضافة اعلان



وشارك في الأمسية التي نظمت بالتعاون مع اتحاد الكتاب الأردنيين، نخبة من الشعراء رهف عطيه وإسراء محمود وعبد الباسط الكيالي وصائب القاضي وبديع رباح ومصطفى المبيضين واحمد الريماوي

وقدّموا قراءات شعرية عكست ثراء التجربة الإبداعية، وأكدت حضور الكلمة في ترسيخ الهوية الثقافية الأردنية.



كما قدّم الشعراء المشاركون، قصائد تنوّعت موضوعاتها بين التغني بحب الوطن والاعتزاز بقيادته الهاشمية المظفّرة، والإشادة ببطولات الجيش العربي وتضحياته، واستحضار صفحات مضيئة من تاريخ الأردن.