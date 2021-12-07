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الثلاثاء، 07-12-2021 11:10 م

بدء حملة لدعم المرأة بجامعة آل البيت

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الوكيل الاخباري - بدأت في مركز دراسات المرأة في جامعة ال البيت بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي وبالتشارك مع برنامج "أنا اشارك" اليوم الثلاثاء حملة "سلبت حياتي واستبقت مماتي" والتي تأتي ضمن جلسة نقاشية حول "تعزيز ثقافة السلام ومناهضة العنف ضد المرأة".

وتحدث نائب عميد شؤون الطلبة في جامعة ال البيت الدكتور امين العزام عن دور العمادة في دعم الانشطة الشبابية في الجامعة والعمل على ترسيخ فكرة التشاركية بين الطلبة ذكورا واناثا ونبذ العنف ضد النساء بمختلف اشكاله باعتباره نهجا تتبعه الجامعة من خلال عمادة شؤون الطلبة. 

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