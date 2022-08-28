بدء ملتقى أنا أشارك الشبابي الأول لطلبة اليرموك

الوكيل الاخباري - بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى "أنا أشارك الشبابي الأول" لطلبة الجامعة، والذي تنظمه الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، وعمادة شؤون الطلبة.



وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور محمد الذيابات إن اليرموك ترحب بالشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المحلي كافة، معربا عن سعادة الجامعة بعقد فعاليات هذا الملتقى ضمن برنامج "أنا أشارك" المندرج ضمن مبادرات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والهادف إلى إسناد جهود تمكين طلبة الجامعات وتنمية منظومة متكاملة من المهارات والقدرات التي توسع لديهم دائرة المشاركة السياسية الفاعلة والعمل الاجتماعي .

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