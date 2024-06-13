بدء موسم الصيف فلكيا اعتبارا من الخميس القادم

الوكيل الاخباري - يصادف يوم الخميس القادم 20 حزيران 2024 الساعة 11:50 حسب توقيت الاردن، لحظة الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكيا والذي يمتد حوالي 93 يوم و 15 ساعة و 52 دقيقة، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.

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وقال السكجي إن "نهار الخميس تقريبا هو أطول نهار خلال السنة في الأردن وفي الجزء الشمالي للكرة الأرضية وأقصرها في الجزء الجنوبي للكرة الأرضية يحدث الانقلاب الصيفي عندما تصل الشمس في مسارها الظاهري الى اقصى ارتفاع شمالا، ويصبح محور دوران الأرض أقرب ما يمكن من الشمس في الجزء الشمالي للأرض،وتكون الشمس فوق مدار السرطان. "



وتابع "أطول نهار يعني أطول فترة زمنية من ساعات ضوء الشمس من الشروق الى الغروب، ويقدر الإشعاع الشمسي في هذا اليوم في الاردن بشكل تقريبي 7.986 كيلووات ساعة لكل متر مربع، ويكون طول النهار في الأردن حوالي أربع عشرة ساعة وربع الساعة تقريبا."



وأكد أن الشمس ستشرق وتغرب في أقصى الشمال في يوم الانقلاب الصيفي، وتكون الشمس في أعلى ارتفاع في السماء باتجاه الشمال وخاصة في منتصف النهار الساعة 12:37 ظهرا وبزاوية ارتفاع مقدارها 81 درجة، وزاوية سمتية 180 درجة، حسب توقيت واحداثيات الاردن.



وأضاف "في الأفق المستوى، تشرق الشمس صباح الخميس الساعة 5:30 وتغرب الساعة 7:45 مساء، ومراحل ما قبل شروق الشمس يبدأ بشروق أول ضوء شمسي ويتشتت في الغلاف الجوي والذي يسمى "الشفق الفلكي" الساعة 3:50 ص، ثم تبدأ إضاءات الغلاف الجوي بالظهور حيث تتمايز الأرض عن السماء مع وضوح المعالم والذي يسمى "الشفق البحري" الساعة 4:27 ص، ثم تبدأ معالم الأرض بالظهور ويسهل تمييزها والذي يسمى "الشفق المدني" عند الساعة 5:02 ص، وتكون المسافة بين الأرض والشمس 152.009 مليون كيلومتر، أي ثماني دقائق ضوئية و سبع وعشرين ثانية، ويكون مقدار الإشعاع الشمسي هو الأعلى وهذا ايجابي للانظمة الشمسية التي تنتج الطاقة الكهربائية ، وانظمة السخانات الشمسية، وتكون الإنتاجية في هذا اليوم أقصى ما يمكن. "



ونوه أن خلال الانقلاب ستبدأ الشمس بالتحرك تدريجيا في مدارها الظاهري جنوبًا في سمائنا حتى تصل الى لحظة الاعتدال الخريفي الساعة 3:43 م في 22 أيلول 2024، وتستمر في ذلك الى ادنى ارتفاع في لحظة الانقلاب الشتوي الساعة 12:20 ظهرا يوم 21 كانون الاول 2024 حسب توقيت الأردن.







