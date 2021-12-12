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الأحد، 12-12-2021 12:09 م

بدعم هولندي.. الحكومة تنفذ مشروع لحصاد مياه الأمطار في الشمال

امطار الاردن


الوكيل الإخباري - وقعت وزارة المياه والري وسلطة وادي الأردن، بالشراكة مع سفارة هولندا، والشبكة الإسلامية الدولية لتنمية وإدارة الموارد المائية، اتفاقية بـ 5 ملايين يورو لتصميم وتنفيذ مشروع حصاد مياه الأمطار لمدة 3 سنوات.

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وقال أمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، إن الأردن يعد واحدا من الدول الفقيرة مائيا، ومن الدول الرائدة في إدارة موارد المياه عالميا خاصة في حصاد مياه الأمطار.


وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز تنمية مصادر المياه من خلال زيادة الحصاد المائي في جميع مناطق المملكة وتبني مشاريع حصاد مائي على مستوى الاحواض والحقل وتوفير مصادر بديلة.


وأضاف المحاميد أن قطاع المياه في الأردن يسعى بكل إمكانياته لتوظيف الموارد المائية بالشكل الأمثل سعيا لتحقيق أعلى درجة في الاستخدامات المختلفة وتوفير كافة الحلول اللازمة من دون أي معيقات، خاصة أنه العديد من مشاريع الحصاد المائي والسدود والحفائر المائية لتأمين الاحتياجات لكافة الاستخدامات وخاصة الزراعية، أنجزت لخدمة التجمعات المحلية وتعظيم عوائد الجوفية والمحافظة عليها بما يضمن المحافظة على جودة المياه ونوعيتها. 


من جهتها ركزت الأمين العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، على أهمية حصاد مياه الأمطار في مناطق الأغوار الشمالية للاستفادة منها في الري داخل المزارع بما يخفف الضغط على مصادر المياه التقليدية. 

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