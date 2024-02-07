بذكرى يوم الوفاء والبيعة .. ولي العهد ينشر رسالة لجده الملك الراحل الحسين

الوكيل الاخباري - اقتبس ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من رسالة جده الملك الراحل الحسين بن طلال لوالده الملك عبدالله الثاني قوله: "وقد عرفتُ فيك حب الوطن والانتماء إليه".

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ونشر ولي العهد نص الرسالة عبر الانستغرام في الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة والذي يصادف اليوم الأربعاء.



وجاء في النص:"وقد عرفتُ فيك -وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي- حب الوطن والانتماء إليه، والتفاني في العمل الجاد المخْلص، ونكران الذات وحب الظهور، والعزيمة، وقوة الإرادة، وتوخّي الموضوعية، والاتزان، والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم المستند إلى تقوى الله أولاً، ومحبة الناس والتواضع لهم، والحرص على خدمتهم، والعدل والمساواة بينهم، وتوقير كبيرهم، والرحمة بصغيرهم، والصفح عن مسيئهم حيثما كان مجالٌ للصفح، وكرم النفس والخلق، والحزم عندما يستقر الرأي على القرار، ووضع مصلحة الوطن والأمة فوق كل المصالح والاعتبارات."



