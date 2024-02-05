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الإثنين، 05-02-2024 12:16 م

الملك وولي العهد يستقبلان رئيس دولة الإمارات

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الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وصل إلى عمان، الاثنين.

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وكان في الاستقبال بمطار ماركا العسكري، رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وعدد من المسؤولين.


ويرافق رئيس دولة الإمارات في زيارته سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين الإماراتيين.


 




 

 


 

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