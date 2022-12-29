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الخميس، 29-12-2022 09:26 م

برامج ماجستير MBA في أعمال الأردنية الأولى والوحيدة عربياً وضمن أفضل 200 عالميا

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الوكيل الاخباري - صُنفت برامج الماجستير MBA في كلية الأعمال في الجامعة الاردنية ضمن أفضل 200 برنامج عالميا حسب تصنيف QS  للتجارة الدولية QS international trade ranking 2023، حيث حققت البرامج مرتبة 176 على العالم والأولى والوحيدة على مستوى الجامعات العربية.  

ويستهدف هذا التصنيف الجديد برامج الماجستير التي تُطوّر مهارات خريجيها للوصول إلى فرص وظيفية متنوعة في التجارة الدولية، باستخدام معايير تتعلق بمحتوى البرنامج، وممارسات التدريس المبتكرة، والانخراط مع الصناعة، وكيفية تجهيز الطلبة لسوق العمل، وذلك من خلال الاعتماد على مؤشرات رئيسية حول المحتوى والتدريس والسمعة الأكاديمية والسمعة التوظيفية، وخبرة أعضاء هيئة التدريس في الصناعة، وشراكات الجامعة مع أرباب العمل. 

و قد جاء هذا التصنيف تماشيا مع سعي كلية الاعمال للتحسين المستمر و تحقيقا لخطتها على تطوير برامج الكلية المختلفة لتعزيز قدرات الطلبة و تمكينهم من الانخراط بسوق العمل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق هذا التصنيف بالتعاون مع مؤسسة Hinrich Foundation ، وهي منظمة خيرية تعمل على تعزيز التجارة العالمية المستدامة من خلال البحث العلمي والتعليم، وتقدم المؤسسة مواد بحثية وتدريسية لمساعدة وتعزيز تعليم التجارة العالمية بالإضافة إلى المنح الدراسية لدعم المرشحين.

ولفت في هذا الصدد عميد الكلية الدكتور رائد مساعدة بني ياسين إلى أن هذا التكريم و الإنجاز الذي حصلت عليه الكلية هو نتاج نوعية البرامج التي تقدمها والجهود المتميزة لأعضاء هيئة التدريس في الكلية والمهارات التي يمتلكها خريجي الكلية، مشيرا إلى أن هذا التكريم أيضا يضاف إلى سجل إنجازات الجامعة، كما أنه سيشكل حافزا للجميع لبذل المزيد من الجهود للمحافظة على هذه السمعة المتميزة للكلية.

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