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الإثنين، 03-07-2023 02:06 م

برنامج بشاير جرش يستقطب 107 مواهب بنسخته العاشرة

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الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، إن 107 مواهب ستشارك في برنامج "بشاير جرش" للمواهب الشابة في نسخته العاشرة.

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ووفق بيان لإدارة المهرجان اليوم الاثنين، أكد سماوي ان المواهب المشاركة ستكون في حقول الشعر والسينما والغناء والموسيقى والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، مبينة انه جرى اختيارهم من بين مئات المتقدمين.


وأكد أن فعاليات "بشاير جرش"، ستقام خلال الفترة ما بين الأول والرابع من آب المقبل، على مسارح المركز الثقافي الملكي، حيث سيوفر المهرجان للمشاركين ظهورا متميزا ولافتا.


وعبر سماوي عن ارتياحه الكبير لما وصل إليه برنامج "بشاير جرش" للمواهب الشابة، وعن دوره الأصيل كمنجم غني يمد الساحتين الثقافية والفنية بمبدعين حقيقيين من خلال الكشف عن مواهبهم وتقديمها للمجتمع لدعمها ورعايتها، من خلال رؤية المهرجان لتمكين الشباب.

 

 




 

 


 

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