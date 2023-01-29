برنامج تدريبي عن "التدريب الأفضل للغذاء الأكثر أمانًا"

الوكيل الاخباري - تعقد الإدارة العامة للصحة والمستهلكين التابعة للمفوضية الأوروبية غداً، برنامجاً تدريبياً لتعزيز فهم قواعد وإجراءات الاتحاد الأوروبي، بشأن الأغذية المبتكرة الجديدة والأغذية التقليدية، بعنوان "التدريب الأفضل للغذاء الأكثر أمانًا" بهدف ترخيص وإدخال هذه الأغذية للسوق الأوروبية.



ويستضيف وفد الاتحاد الأوروبي في الأردن البرنامج التدريبي الذي يستمر 4 أيام ضمن فعاليات المبادرة المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وهي برنامج شامل للاتحاد الأوروبي مكرس لضمان سلامة الأغذية وجودتها، من خلال توفير التدريب والتعليم بشأن قانون الأغذية والأعلاف، وصحة الحيوان ورفاهيته، وقواعد صحة النبات.



وبحسب بيان صحفي اليوم الاحد، يشارك في البرنامج التدريبي الذي يعقد في الفترة من 30 كانون الثاني إلى 2 شباط مجموعة تضم 33 ممثلاً لـ 8 دول مختلفة، بما في ذلك مصر والأردن ولبنان ودول أخرى في المنطقة.

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