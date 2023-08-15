بعد توقفه بسبب موجة الحر .. استئناف عمل تلفريك عجلون اليوم

الوكيل الاخباري - يستأنف تلفريك عجلون الثلاثاء، استقبال زواره كالمعتاد، وذلك بعد توقفه 3 أيام عن العمل، بسبب موجة الحر التي أثرت على الأردن، وفق بيان للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي قالت إن القرار جاء حرصا على سلامة الزوار.

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واستقبل تلفريك عجلون خلال الشهر الأول منذ بدء تشغيله رسميا، أكثر من 60 ألف زائر، بحسب المديرة العامة للمناطق التنموية المهندسة أروى الحياري.



وقالت الحياري في تصريح صحفي سابق، إن التلفريك يشهد على مدار أيام الأسبوع إقبالا متزايدا من السياح والزوار محليا وخارجيا، مضيفة أنه شكل منتجا فريدا ومعلما مهما على خارطة الأردن السياحية.



وبينت أن الموقع أصبح نقطة جذب للباحثين عن الاستمتاع برحلة بالطبيعة الخلابة التي تمتاز بها المحافظة، مؤكدة أن إدارة المناطق التنموية مستمرة من خلال خططها للارتقاء بالخدمات المقدمة للنهوض بالقطاع السياحي في عجلون.

