الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

استشهاد شابين برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا

بعد توقفه بسبب موجة الحر .. استئناف عمل تلفريك عجلون اليوم

انطلاق مهرجان الفحيص اليوم بمشاركة فنانين أردنيين وعرب

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ليوم واحد .. الأرصاد تكشف عن التغيرات التي تطرأ على الحالة الجوية اليوم

الضباب يلف مناطق واسعة غرب العاصمة عمان - صور

وفيات الثلاثاء 15 /8 /2023

وزير التربية يرعى اختتام البرنامج الوطني بصمة في جرش

لقطات مروعة تحبس الأنفاس.. سيل عارم يجرف سيارة بمن فيها بالسعودية

مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار بمحطة تزود بالوقود في روسيا

الثلاثاء، 15-08-2023 06:58 ص

بعد توقفه بسبب موجة الحر .. استئناف عمل تلفريك عجلون اليوم

5


الوكيل الاخباري - يستأنف تلفريك عجلون الثلاثاء، استقبال زواره كالمعتاد، وذلك بعد توقفه 3 أيام عن العمل، بسبب موجة الحر التي أثرت على الأردن، وفق بيان للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي قالت إن القرار جاء حرصا على سلامة الزوار.

اضافة اعلان


واستقبل تلفريك عجلون خلال الشهر الأول منذ بدء تشغيله رسميا، أكثر من 60 ألف زائر، بحسب المديرة العامة للمناطق التنموية المهندسة أروى الحياري.


وقالت الحياري في تصريح صحفي سابق، إن التلفريك يشهد على مدار أيام الأسبوع إقبالا متزايدا من السياح والزوار محليا وخارجيا، مضيفة أنه شكل منتجا فريدا ومعلما مهما على خارطة الأردن السياحية.


وبينت أن الموقع أصبح نقطة جذب للباحثين عن الاستمتاع برحلة بالطبيعة الخلابة التي تمتاز بها المحافظة، مؤكدة أن إدارة المناطق التنموية مستمرة من خلال خططها للارتقاء بالخدمات المقدمة للنهوض بالقطاع السياحي في عجلون.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ة

انطلاق مهرجان الفحيص اليوم بمشاركة فنانين أردنيين وعرب

2

الضباب يلف مناطق واسعة غرب العاصمة عمان - صور

1692037287392 (1)

وزير التربية يرعى اختتام البرنامج الوطني بصمة في جرش

ea906223-24fd-4335-b80d-4f06790b3633

الأمن يشدد الإجراءات لضبط مطلقي العيارات النارية تزامناً مع إعلان نتائج التوجيهي

5

ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس في الاردن

WhatsApp Image 2023-08-14 at 7.26.37 PM

منظمة التعاون الرقمي تطلق جائزة الازدهار الرقمي جائزة عالمية لإبراز المساهمات الرقمية المميزة في تمكين الازدهار للجميع

أخبار متعلقة
تعبير-عن-حوادث-السير-1

الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق تؤيد تغليظ العقوبات بقانون السير

عجلون

عجلون : ورشة عن الإدارة السليمة للنفايات المحتوية على الزئبق

63825206984984935526

افتتاح دورة القادة أمام الإعلام في معهد تدريب الإعلام العسكري

img_1593518226

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

5202223162023325216180

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

image

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة