بلاغ مرتقب بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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من المرجح أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا خلال الأسبوعين المقبلين يحدد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك.وقالت مصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن عطلة عيد الأضحى قد تبدأ اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران الحالي وتمتد حتى مساء السبت الموافق الأول من تموز المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي صباح يوم الأحد 2 تموز المقبل.وأضاف أن البلاغ سيحدد الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات المستثناة من العطلة والتي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.يشار إلى أن يوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران الحالي سيكون يوم الوقوف بعرفة، على أن يكون الأربعاء الموافق 28 حزيران الحالي هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.