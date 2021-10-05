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الثلاثاء، 05-10-2021 02:48 م

بلاغ مرتقب من الخصاونة والمالية بصدد إعداد ملامح الموازنة

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الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - يعتزم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إصدار بلاغ الموازنة العامة للعام المقبل.

ويأتي ذلك بحسب الجدول الزمني لإعداد الموازنة لعام 2022 الصادر عن دائرة الموازنة العامة، وفق قراءة " الوكيل الإخباري".

وبحسب الجدول فإن الدائرة ستقوم بإعداد بلاغ الموازنة العامة الذي يتضمن تحديد السقف الكلي للإنفاق العام والسقوف الجزئية للنفقات بحيث يشتمل السقف الجزئي للوزارات والدوائر على سقف موازنات المحافظات.

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ومن جهتها تقوم دائرة الموازنة العامة بالتعاون مع وزارة المالية، بإعداد الملامح والأبعاد الرئيسية لمشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وعرضها على المجلس الاستشاري للموازنة لمناقشتها وإجراء أي تعديلات عليهما ، وذلك نهاية تشرين الأول الحالي.

 

 

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