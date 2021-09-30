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الخميس، 30-09-2021 07:10 ص

الخصاونة يعقد مباحثات مع نظيره اللبناني في بيروت اليوم

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الوكيل الإخباري- يعقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، مباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت.

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وبحسب رئاسة الوزراء اللبنانية، تعقد المحادثات الرسمية بين رئيسي وزراء لبنان والأردن عند العاشرة والربع من صباح الخميس في السراي الكبير، يليها اجتماع موسع بمشاركة الوفدين اللبناني والأردني ثم لقاء صحافي مشترك.


بعد ذلك سيتوجه الخصاونة، إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم ينتقل إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
ووصل الخصاونة، الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عون وميقاتي وبري.


ويبحث رئيس الوزراء مع المسؤولين اللبنانيين خلال الزيارة التي يرافقه خلالها عدد من الوزراء العلاقات الثنائية بين الأردن ولبنان وسبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة.


وتركز مباحثات الخصاونة مع كبار المسؤولين اللبنانيين على سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وتسريع وتيرة العمل بإنجاز مشروع إيصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.


ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.


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