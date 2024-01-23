بلدية إربد الكبرى تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية إربد الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة، من أجل تلقي شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الأيام القادمة.

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وقال مدير الطوارئ في البلدية المهندس منيف خريس، إنه تم تخصيص قرابة 60 ألية مجهزة بالكامل، وأكثر من 35 ماتور شفط للتعامل مع حالات ارتفاع منسوب المياه.



وأضاف أن البلدية كلفت موظفين مختصين من أصحاب الخبرة والدراية للعمل ضمن فرق الطوارئ وتم تحديد دوامهم على مدار الساعة ولورديات مختلفة.



وبين أن غرفة الشكاوى تعمل على مدار 24 ساعة، ويتواجد بكل مناوبة ضباط للارتباط يتلقون الشكاوى ويوثقونها.