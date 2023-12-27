انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 15.1% خلال 10 أشهر

الوكيل الإخباري - انخفضت مستوردات الأردن، من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول بنسبة 15.1%.

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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة تراجعا في الفاتورة النفطية للأردن حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي لهذا العام، وصولا إلى 2.587 مليار دينار، مقابل 3.048 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وبحسب البيانات الإحصائية انخفضت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي للعام الحالي، بنحو 461 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل إلى نحو 839 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 653 مليون دينار، ثم البنزين بنحو 563 مليونا.



كما بلغت مستوردات المملكة من ديزل "السولار" ما يقارب 499 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 32 مليون دينار.