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المقاومة: تسليم الاحتلال جثامين الشهداء وهي متحللة ومشوهة جريمة حرب

الأربعاء، 27-12-2023 12:20 ص

تقرير ديوان المحاسبة: لا تعليمات أو أسس تحكم التعيين على حساب التعليم الإضافي

التربية-بصدد-فتح-الباب-أمام-التعليم-الإضافي-لتعيين-6-آلاف-معلم_كلمة-الاردن


الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق سجلات التعليم الاضافي في وزارة التربية والتعليم لعامي  2020/2021 تبين عدم وجود تعليمات أو أسس تحكم عملية التعيين على حساب التعليم الإضافي لمدارس الأردنيين والمدارس المسائية.

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وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم تجاوز المخصصات المرصودة لصرف مستحقات العاملين على حساب التعليم الإضافي نتيجة تكليف عدد من المعلمين يتجاوز عن العدد المعلن عنه من قبل الوزارة .


وأشار إلى أنه تم تكليف 11 الف معلم للتدريس على حساب التعليم الإضافي للعام الدراسي 2020/2021 وبتكلفة مالية بلغت 17 مليون و 809 آلاف و663 دينار دون تقديم المعززات والوثائق المؤيدة لتعيين المعلمين أثناء أداء الخدمة التعليمية. 
وأوضح أنه تم صرف مبالغ أعلى من المستحق لبعض العاملين على حساب التعليم الإضافي. 



 




 

 


 

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