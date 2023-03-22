الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

التربية: لا تغيير على دوام رياض الأطفال خلال رمضان

الاحتلال يعتدي على مجمع طبي برام الله ويعتقل 28 فلسطينيا بالضفة

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

الأوقاف تعلن رابط الاستعلام عن الحج

بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

هيئة الطاقة: كلفة معدات تخزين الطاقة المتجددة نحو 300 دينار لكل كيلوواط

أكثر من 14 دولة تتحرى هلال رمضان اليوم

مجلس النواب يوافق على طرد السفير "الإسرائيلي" من الأردن

الأربعاء، 22-03-2023 01:08 م

بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

488091_1_1676093552


الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى، عن اتخاذ إجراءات للتخفيف عن المواطنين الذين كانوا يراجعون محكمة البلدية من أجل الاعتراض على مخالفات السير في المحكمة وعدم الطلب منهم مراجعة الدوريات الخارجية الواقعة على طريق جرش.اضافة اعلان


وأوضحت البلدية، أنها اعتمدت مؤخرا موظفين في قسم الصندوق التابع للدائرة المالية في الطابق الثالث يستطيع المواطن مراجعتهم لإرسال هذه المخالفات إلى محاسب البلدية لإدخالها في النظام الموجود في الدوريات الخارجية عن طريق واتسآب ومن ثم إرسالها من جديد إلى المحكمة بدون أن يتكبد المواطن مشقة الذهاب إلى الدوريات الخارجية وهذه العملية في جميع مراحلها لا تستغرق أكثر من 10 دقائق.

وتأتي هذه الإجراءات بتوجيهات مباشرة من رئيس بلدية إربد نبيل الكوفحي للتسهيل على المواطنين والسرعة في إنجاز معاملاتهم بعيدا عن التعقيدات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة المياه والري1

المياه تحتفي باليوم العربي والعالمي للمياه

التعليم الخاص (1)

شكاوى من عدم التزام مدارس خاصة بتعميم دوام رمضان

دددد

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

ramadan-moon-and-tooth

فرشاة الأسنان والبنج .. الافتاء والطب يوضحان مبطلات الافطار من عدمها في طب الأسنان

337133359_1621723721639274_5893886326585548537_n

تعاون بين الطاقة وآل البيت في مجال المصادر الطبيعية

00000000

الخدمة المدنية يناقش اعتماد النموذج العام لمركز تقييم الكفايات الحكومية

أخبار متعلقة
1678368888634

إنجاز مشروع خط ناقل للصرف الصحي في إربد

640727baa0518

بلدية إربد ستزيل شارعا معبدا داخل مقبرة بيت راس لتوفير المساحة

163154

بلدية إربد: تزيين شوارع المدينة احتفاءً بقدوم شهر رمضان

220231163346100002285

بلدية إربد: توقف الخدمات الإلكترونية في رخص المهن وضريبة الأبنية والمسقفات اليوم

1-500x500-1

تنويه من بلدية إربد الكبرى