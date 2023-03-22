بلدية إربد تنفذ إجراءات تخفيفية في إنجاز معاملات الاعتراض على مخالفات السير

الوكيل الإخباري-

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أعلنت بلدية إربد الكبرى، عن اتخاذ إجراءات للتخفيف عن المواطنين الذين كانوا يراجعون محكمة البلدية من أجل الاعتراض على مخالفات السير في المحكمة وعدم الطلب منهم مراجعة الدوريات الخارجية الواقعة على طريق جرش.وأوضحت البلدية، أنها اعتمدت مؤخرا موظفين في قسم الصندوق التابع للدائرة المالية في الطابق الثالث يستطيع المواطن مراجعتهم لإرسال هذه المخالفات إلى محاسب البلدية لإدخالها في النظام الموجود في الدوريات الخارجية عن طريق واتسآب ومن ثم إرسالها من جديد إلى المحكمة بدون أن يتكبد المواطن مشقة الذهاب إلى الدوريات الخارجية وهذه العملية في جميع مراحلها لا تستغرق أكثر من 10 دقائق.وتأتي هذه الإجراءات بتوجيهات مباشرة من رئيس بلدية إربد نبيل الكوفحي للتسهيل على المواطنين والسرعة في إنجاز معاملاتهم بعيدا عن التعقيدات.