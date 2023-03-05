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الأحد، 05-03-2023 12:29 م

بلدية إربد: تزيين شوارع المدينة احتفاءً بقدوم شهر رمضان

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير دائرة الاقسام الكهربائية في بلدية إربد الكبرى خالد جرادات أنه سيتم تزيين شوارع المدينة احتفاءً بقدوم شهر رمضان خلال الأيام القليلة القادمة.

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وقال جرادات لـ "الوكيل الإخباري" إن البلدية ستعمل على إنارة وتزيين الشوارع خاصة الميادين ومداخل المدينة  ابتهاجا بقدوم الشهر الفضيل وتنشيطا للأسواق التي يرتادها المواطنون لشراء احتياجاتهم.


وبين أن البلدية ستواصل تركيب إنارة "الليد" بدل من الوحدات القديمة، والتزيين بأحبال إنارة وتركيب فوانيس وأهلة ونجوم مضيئة بمختلف الأشكال والألوان والأحجام، ابتهاجًا بالشهر الكريم.

 




 

 


 

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