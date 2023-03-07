الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تعلن توزيع 10 آلاف طرد وقسائم شرائية على الأسر العفيفة

413 ألف مؤمن عليها مشتركة فعالة في الضمان الاجتماعي

الجمارك تدعو المسافرين للتصريح عن الأموال الزائدة عن 10 آلاف دينار

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى وصلتنا عن خلط البنزين

مذكرة بين الضمان والخدمات الطبية لعلاج الحالات القضائية من المتقاعدين

سوريا تسجل عدد كبير من الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية

أمر مالي حكومي جديد بشأن النفقات الجارية والرواتب

الملك يستقبل رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي

تحويل رواتب معلمي الإضافي السوريين العاملين على الفترة المسائية للبنوك

دينارين ونصف للكيلو غرام .. ارتفاع سعر الرمان في السوق المركزي

الثلاثاء، 07-03-2023 03:37 م

بلدية إربد ستزيل شارعا معبدا داخل مقبرة بيت راس لتوفير المساحة

640727baa0518


الوكيل الإخباري - قالت بلدية إربد الكبرى، إنه ستتم إزالة شارع معبد داخل مقبرة بيت راس؛ لتوفير مساحة إضافية فيها لإنشاء قبور، كـ"حل مؤقت".اضافة اعلان


وأضافت البلدية، ردا على شكاوى من أبناء المنطقة، أنها تدرس الخيارات المطروحة أمامها بخصوص إنشاء مقبرة جديدة.

وأوضحت أنها تأخذ بعين الاعتبار إنشاء المقبرة الجديدة على أرض للخدمات.

وشكا عدد من أبناء منطقة بيت راس في محافظة إربد من امتلاء المقبرة، وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من القبور لأهالي المنطقة.

وطالبوا بإغلاق المقبرة، ومنع الدفن فيها؛ تفاديا لأي عمليات تعد على القبور.

وأشاروا إلى أن البلدية استملكت قطعتين أرض إحداهما خصصت لحديقة والأخرى للخدمات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1678191756190

الأوقاف تعلن توزيع 10 آلاف طرد وقسائم شرائية على الأسر العفيفة

0L5A8949

413 ألف مؤمن عليها مشتركة فعالة في الضمان الاجتماعي

IMG-20230307-WA0118

الجمارك تدعو المسافرين للتصريح عن الأموال الزائدة عن 10 آلاف دينار

1619167

المواصفات والمقاييس: 43 شكوى وصلتنا عن خلط البنزين

WhatsApp Image 2023-03-07 at 2.49.49 PM

الوطني لحقوق الإنسان يبحث أوجه التعاون مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي

1678188274355

عزايزة والمعايطة: توسيع المشاركة السياسية مسؤولية وطنية مشتركة

أخبار متعلقة
163154

بلدية إربد: تزيين شوارع المدينة احتفاءً بقدوم شهر رمضان

220231163346100002285

بلدية إربد: توقف الخدمات الإلكترونية في رخص المهن وضريبة الأبنية والمسقفات اليوم

1-500x500-1

تنويه من بلدية إربد الكبرى

330635177_1131890947463659_2574933683148946922_n

بلدية إربد: إصلاح الطرق المتضررة جراء المنخفض الأخير

330658004_1131687090834014_5445862037597137230_n

بلدية إربد: إزالة مخالفات تنظيمية لـ 3 محلات تجارية

Untitled-1-259

توضيح من بلدية إربد بشأن إزالة الاعتداءات التنظيمية