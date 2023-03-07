بلدية إربد ستزيل شارعا معبدا داخل مقبرة بيت راس لتوفير المساحة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قالت بلدية إربد الكبرى، إنه ستتم إزالة شارع معبد داخل مقبرة بيت راس؛ لتوفير مساحة إضافية فيها لإنشاء قبور، كـ"حل مؤقت".وأضافت البلدية، ردا على شكاوى من أبناء المنطقة، أنها تدرس الخيارات المطروحة أمامها بخصوص إنشاء مقبرة جديدة.وأوضحت أنها تأخذ بعين الاعتبار إنشاء المقبرة الجديدة على أرض للخدمات.وشكا عدد من أبناء منطقة بيت راس في محافظة إربد من امتلاء المقبرة، وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من القبور لأهالي المنطقة.وطالبوا بإغلاق المقبرة، ومنع الدفن فيها؛ تفاديا لأي عمليات تعد على القبور.وأشاروا إلى أن البلدية استملكت قطعتين أرض إحداهما خصصت لحديقة والأخرى للخدمات.