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الخميس، 09-03-2023 04:40 م

إنجاز مشروع خط ناقل للصرف الصحي في إربد

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الوكيل الإخباري - أنجزت شركة مياه اليرموك مشروع الخط الناقل للصرف الصحي جنوب مدينة إربد، والذي يأتي كجزء من مشاريع منحة الحكومة الهولندية للشركة.

وجرى تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة "وورلد وترنيت" الهولندية التي أنشأت الخط البالغ قطره 300 ملم وبطول 1100 متر، والممتد من دوار حياة إربد باتجاه دوار شلتر مروراً بمنطقة مجمع عمان، والذي يأتي ضمن عدة مشاريع ممولة للصرف الصحي للمناطق التي تشهد انسدادات متكررة في شبكة الصرف الصحي.

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وأكد رئيس هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك الدكتور حسين الصعوب، خلال تفقده موقع الخط الناقل، بحضور نائب السفير الهولندي في عمان بيير دي فاريس اليوم الخميس، أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة الهولندية في تنفيذ مشاريع ذات علاقة بشبكات الصرف الصحي التي تواجه منذ سنوات مشاكل الفيضانات المتكررة خصوصاً في فصل الشتاء.


بدوره، عبر نائب السفير الهولندي عن سعادة بلاده في تقديم الدعم والمشاركة في تنفيذ مشاريع من شأنها تحسين الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى التعاون المثمر مع إدارة شركة مياه اليرموك وكوادرها.


من جهته، ثمن رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، الدعم الهولندي لما له من اثر إيجابي في حل العديد من مشاكل فيضان المياه العادمة في شوارع المدينة، داعياً إلى تسريع شمول باقي المناطق المدرجة ضمن برنامج الدعم.


وعرض مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس نبيل الزعبي، أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه خاصة وأن الشركة تخدم مشاحة جغرافية كبيرة مع تزايد عدد المشتركين، والحاجة الى تأهيل عدد من محطات التنقية واستغلال المياه المعالجة للزراعة والمشاريع الاستراتيجية التي تسعى وزارة المياه لتنفيذها لسد العجز المائي في مناطق مختلفة.


يشار إلى أن قيمة المنحة الهولندية في مجال الصرف الصحي تبلغ نحو 6 ملايين يورو، وسيجري تنفيذها تباعاً في 7 شوارع بمدينة اربد تتعرض لفيضان الصرف الصحي.

 




 

 


 

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