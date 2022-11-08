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الثلاثاء، 08-11-2022 09:02 ص

بلدية السلط تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية السلط الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره على المملكة اليوم الثلاثاء.

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وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحياري استعداد وجاهزية كوادر البلدية بكامل آلياتها وكوادرها للعمل وفق الخطة المعتمدة للظروف الجوية الطارئة حسب التصنيف إلى الحالة المتوسطة.


ودعا الحياري المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة من مديرية الدفاع المدني والأجهزة المعنية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.


وبين أن غرفة طوارئ البلدية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها على استعداد تام لاستقبال جميع الملاحظات والشكاوى، ومن خلال الاتصال على أرقام غرفة العمليات الرئيسية لبلدية السلط الكبرى على الهواتف التالية: 053555611 053555612 ، 053555621 ، 053555622


أو الرقم المجاني 080022271.


 




 

 


 

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