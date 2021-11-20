بلدية الشونة الوسطى تجهز 3 مراكز إيواء للحالات الطارئة

الوكيل الاخباري - فرغت بلدية الشونة الوسطى، اليوم السبت، من تجهيز ثلاثة مراكز إيواء للحالات الطارئة ضمن مناطق البلدية.



وقال المدير الإداري للبلدية صقر العدوان، إن مراكز الإيواء جرى تجهيزها بأسرة وأغطية تحسبا لوقوع أي طارئ خلال الظروف الجوية السائدة، مبينا تجهيز مركز إيواء في منطقة الشونة الجنوبية (مركز اللواء) ومركزين في الكرامة والروضة بسعة 30 سريرا قابلة للزيادة في كل مركز إذا اقتضت الحاجة.

اضافة اعلان