بلدية المزار الشمالي تنفذ مشاريع خدمية في اللواء

الوكيل الإخباري - نفذت بلدية المزار الشمالي عدداً من المشاريع في مناطق اللواء، حيث قامت البلدية بشراء عدد من الآليات و200 حاوية معدنية ونفذت عطاء لتسوير وإنشاء مقابر في عدد من مناطق اللواء.

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وقال رئيس البلدية، محمد الشرمان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن كلفة شراء الآليات (ضاغطتين نفايات، سيارتين بك أب، مدحلة رجاج) بلغت 320 ألف دينار، وكلفة شراء 200 حاوية معدنية بلغت 40 ألف دينار، وكلفة عطاء لتسوير وإنشاء مقابر في عدد من مناطق اللواء وصلت إلى 20 ألف دينار.



وأوضح أن هذا الإجراءات جاءت في إطار التزام البلدية بتطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات المقدمة؛ لتلبية احتياجات المجتمع المحلي ورفع مستوى الراحة والسلامة للسكان، مبينا أن الآليات الجديدة ستعمل على تحسين كفاءة العمل وتقليل الوقت والجهد المستغرقين في تقديم الخدمات.



وقال إن شراء الآليات والحاويات سيكون له تأثير إيجابي على تنظيم ونظافة المدينة، حيث ستساهم في تحسين إزالة النفايات وتنظيف الشوارع والممرات، وتعزيز صيانة المناطق العامة، وتعزيز جهود البلدية في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



وأكد التزام بلدية المزار المستمر بتحسين جودة الحياة لسكان مناطق اللواء وتقديم أفضل الخدمات وتوفير بيئة نظيفة ومرتبة، وتحسين الصحة العامة والسلامة بشكل دائم.