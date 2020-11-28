بلدية جرش تطلق المرحلة الثانية لتسمية وترقيم الشوارع

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية جرش الكبرى المرحلة الثانية من مشروع تسمية ترقيم المباني والشوارع والذي يشمل منطقة دير الليات، النبي هود والرشايدة بالإضافة لأحياء داخل القصبة بحسب مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى.

اضافة اعلان



وقال مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا ، إن مشروع تسمية ترقيم المباني والشوارع في محافظة جرش والممول من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي usaid برنامج "ستيز" إلى تصنيف الشوارع وحوسبة مخططات الأراضي وربط الشوارع يسهل الوصول إلى كافة البيانات والمعلومات لقطع الأراضي والأبنية ومعرفة الرسوم والضرائب والمسقفات المترتبة عليها".



وأضاف البنا أن "البلدية أعدت لجنة لاختيار أسماء الشوارع حيث خصصت أسماء الصحابة وشهداء الأردن ومحافظة جرش والعائلة الهاشمية وأسماء رؤساء بلدية جرش السابقين المتوفين ووجهاء المحافظة المتوفين الذين كان لهم بصمة واضحة في تاريخ المدينة".



يذكر بأن البلدية أنهت المرحلة الأولى والتي شملت قصبة المحافظة والوسط التجاري وسيكون هناك مراحل قادمة تشمل أيضاً كافة المناطق التابعة لبلدية جرش الكبرى.





