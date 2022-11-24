بلدية مادبا تشارك باجتماع حول مشاريع المدن الخضراء

الوكيل الاخباري- استعرض رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة المدن المتوسطية مشاريع المدن الخضراء المنعقد في قبرص امس، عددا من الأفكار والأنشطة المقترحة للبلدية خلال الفترة المقبلة أهمها خطط التنمية المستدامة للبلديات وبرامج التحديث.

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وحسب بيان صحفي للبلدية، اليوم الخميس، أشار الرواجيح في كلمته إلى أن أهم تطلعات البلديات الأردنية تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتلبية الاحتياجات المجتمعية من خلال التشاركية مع جميع الشركاء، إضافة الى تحقيق المشروعات التنموية.



وأضاف أن أبرز نتائج الاجتماعات كانت طرح مشروعات تنموية وبيئية، وإنشاء مراكز المعرفة، والتي تدعم إدارة النفايات الصلبة في بلديات ومدن الدول الأعضاء في المنظمة.