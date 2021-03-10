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الأربعاء، 10-03-2021 10:20 ص

بلعاوي لـ الوكيل : المتحور أكثر انتشاراً بين الأطفال

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية دكتور ضرار بلعاوي إن فيروس كورونا المتحور المكتشف في بريطانيا أشد تأثيراً على الأطفال من غيرهم بحسب دراسات علمية.
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وأشار بلعاوي الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الأطفال يمكن أن ينقلوا العدوى بشكل صامت أي دون ظهور أعراض عليهم عند الإصابة بالفيروس المتحور.

وثمن بلعاوي بصفته عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية للقاحات كورونا قرار وزارة التربية و التعليم القاضي بتعليق التعليم الوجاهي في ظل الوضع الوبائي الراهن، وذلك حرصاً على صحتهم .

وأعلن أمس الثلاثاء وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، تعليق الدوام الوجاهي للصفوف الثلاث الأولى ورياض الأطفال والثانوية العامة، ابتداء من اليوم.

 




 

 


 

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