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الخميس، 18-05-2023 11:54 ص

بمخالفة قيمتها 15 ديناراً .. توضيح من السير حول تعليمات تظليل زجاج المركبات

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكدت إدارة السير المركزية أن تعليمات فرض مخالفة قيمتها 15 ديناراً على مخالفة تظليل زجاج المركبات ( الجانبي فقط) ما زالت قائمة ولا يوجد أي تغيير عليها. اضافة اعلان


وبيّنت الإدارة لـ " الوكيل الإخباري" أن التعليمات سمحت بتظليل الزجاج الجانبي فقط ( النوافذ) بنسبة 50%، ولا يجوز تظليل الجهتين الأمامية والخلفية، الى جانب منع اضافة أي صور وملصقات على الزجاج. 

وأشارت إلى أن المخالفة تكون عند ضبط المركبة في الميدان ويعطى السائق المُخالف أشعار ورقياً لمدة يقوم خلالها بازالة التظليل ودفع المخالفة. 

وعادة ما يرتفع الإقبال على تظليل زجاج المركبات في هذا الوقت، لبدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خاصة في المناطق التي تسجل درجات عالية مثل محافظة العقبة.

 




 

 


 

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