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الإثنين، 24-06-2024 09:46 م

بني مصطفى تتفقد أعمال الصيانة والبناء لمركز تعديل السلوك للأطفال بالزرقاء

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الوكيل الإخباري - تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم الاثنين، أعمال الصيانة والبناء في مركز تعديل السلوك والتأهيل النفسي للأطفال في محافظة الزرقاء.

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وجالت الوزيرة بني مصطفى داخل مبنى المركز الذي تبلغ مساحته نحو ألف متر مربع، ومقام على قطعة أرض مساحتها 3600 متر مربع، حيث اطلعت على مخططات المركز وعمليات البناء والصيانة التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية.


ودعت بني مصطفى المعنيين في الوزارة للعمل على إنجاز كافة أعمال الصيانة والبناء للمركز ضمن أفضل المواصفات، وتجهيزه بكامل الأجهزة والمعدات، وبما يحقق أفضل الخدمات للمنتفعين، مشيرة إلى أن الكلفة الإجمالية لعملية الصيانة والتجهيزات تبلغ نحو ربع مليون دينار، فيما تتراوح السعة التقديرية للمركز بين 30-40 منتفعا، من الذكور والإناث، إضافة إلى الحالات اليومية النهارية.

 




 

 


 

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