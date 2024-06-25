الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 25-06-2024 04:38 م

بيان صادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء

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 الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في مدينة ديربنت، ومركزاً للشرطة في العاصمة الداغستانية محج قلعة، أول من أمس، في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع روسيا الاتحادية في هذا الحادث الأليم، ورفض المملكة واستنكارها المطلق لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين ودور العبادة، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. 

كما أعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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