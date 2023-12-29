بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية

الوكيل الاخباري - في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل نشامى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى والمصابين، جراء القصف الإسرائيلي المستعر على جنوب القطاع.

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وتعاملت الطواقم الطبية في المستشفى منذ بدء اليوم الأول لبدء المهمة وحتى أمس الخميس مع 21043 حالة، وأجرت 3681 عملية ما بين كبرى وصغرى شملت الجروح والحروق واستئصال الشظايا، وعمليات جراحة الدماغ والأعصاب والكسور المعقدة، وجراحة الوجه والفكين والتجميل، وجراحة الأوردة الدموية والشرايين.



وتأتي هذه الجهود المستمرة من قبل نشامى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 تزامناً مع الظروف الصعبة التي تحيط في القطاع بهدف التخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في ظل شح المواد الطبية والعلاجية التي تعاني مستشفيات قطاع غزة.