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أولى شاحنات المساعدات بعد الهدنة بطريقها إلى غزة

السبت، 02-12-2023 02:38 م

عجلون: حملة للتبرع بالدم دعما لقطاع غزة

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الوكيل الإخباري - نظم نادي المتقاعدين العسكريين في محافظة عجلون، اليوم السبت، بالتعاون مع مستشفى هيا العسكري، في المختبر الرئيسي للمستشفى حملة تبرع بالدم، دعما للأهل في قطاع غزة، بحضور عدد من المتقاعدين.

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وقال رئيس النادي العقيد الركن المتقاعد حبيب مقطش، إن هذه المبادرة تأتي كوقفة إنسانية متواضعة من قبل المتقاعدين العسكريين في المحافظة، مع الأهل في غزة، واستجابة للمواقف المشرفة والكبيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تجاه أهلنا في فلسطين عامة وقطاع غزه بشكل خاص.


وأشار إلى أن الحملة جاءت متزامنة مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي كان في 29 تشرين الثاني الماضي، مثمنا تعاون إدارة المستشفى مع النادي، لتنفيذ الحملة.

 




 

 


 

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