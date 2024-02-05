الإثنين 05-02-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية مساء الاثنين

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الإثنين، 05-02-2024 09:38 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية مساء الاثنين

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الاردن في تنظيم ودعم ارسال المساعدات الانسانية والاغاثية للأهل في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الاردنية والقوات المسلحة الهولندية مساء اليوم الاثنين انزالين جويين مشتركين من خلال طائرات من نوع C130 على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة.

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وتضم المساعدات التي تم إنزالها مواداً إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.


وتأتي هذه العملية في إطار دعم جهود المملكة الأردنية التي تبذلها في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة عليه، وتأكيداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وتعبيراً عن قيمة التضامن والتآزر الذي يكنه الشعب الهولندي للشعب الفلسطيني.

 

 

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